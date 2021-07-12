Опрос: россияне рассказали, как пандемия изменила их жизнь

Пандемия коронавирусной инфекции, которая длится уже более года, существенно повлияла на жизнь большей части россиян. Таковы результаты опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф среди подписчиков в социальных сетях.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Насколько пандемия изменила вашу привычную жизнь?", выбрав варианты ответа: "на 100%", "значительно", "не сильно" или "вообще не изменила".

Первое место (от 37% до 46% голосов в зависимости от площадки) занял ответ "значительно". Еще 8-15% опрошенных сообщили, что их жизнь пандемия изменила на 100%. Для 28-33% пользователей сетей перемены оказались незначительными, а для 10-20% COVID-19 вообще не стал существенным фактором жизненных изменений.

Опрос проводился 9-11 июля в группах стопкоронавирус.рф в Вконтакте, мессенджерах Viber и Telegram. В нем приняли участие 35,4 тыс. человек.

Врачи и эксперты напоминают, что самый надежный способ профилактики коронавирусной инфекции - вакцинация.

"Три вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность. Мы видим, что эпидситуация, которая сейчас ухудшилась, доказывает, что прививаться нужно было еще вчера. Сейчас время действовать: пойти и привиться", - подчеркнула главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Вся информация о вакцинах, подготовке к прививке и противопоказаниях размещена на сайте вакцина.стопкоронавирус.рф