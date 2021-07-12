Осенний туристический кешбэк продлит сезон на черноморских курортах России

Новости

Почти 35 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от Covid-19 21:08
Российский футболист Никита Иосифов перешел в "Вильярреал" 21:00
Врач объяснила разницу между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19 20:52
В Крыму выплатят 180 миллионов рублей за пострадавшие от стихии авто 20:47
ВОЗ оценила опасность "дельта"-штамма COVID-19 20:42
Захарова показала, как измеряли температуру Керри на встрече с Лавровым 20:37
Почти 2300 крымчан получили компенсации за ущерб от потопа 20:33
Синоптики анонсировали последние дни экстремальной жары в Москве 20:28
Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года 20:28
В Ленобласти ввели новые ограничения для кафе и ресторанов 20:21
Консульство: Во время протестов на Кубе россияне не пострадали 19:40
Акции Virgin Galactic упали на фоне дополнительного размещения 19:34
Джабаров: Статья Путина развеивает миф новых руководителей Украины 19:29
Назван самый популярный онлайн-кинотеатр в России во втором квартале года 19:15
Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире 18:59
В Крыму археологи нашли фаянсовую статуэтку древнеегипетского бога 18:58
Гумерова рассказала о сложностях у детских лагерей при подключении к кешбэку 18:44
Врач дала советы выздоравливающим от COVID-19 18:37
В Роспотребнадзоре разъяснили постановление о массовых мероприятиях 18:35
Болельщики проводили сборную Италии на прием к президенту 18:33
Минфин оценил профицит бюджета в первом полугодии 18:31
ЦИК: Истекает срок подачи документов для кандидатов-самовыдвиженцев 18:28
Выставка работ фотографов-монахов расскажет о жизни Валаама 18:28
В Санкт-Петербурге заявили о создании музея спорта 18:21
Александр Роднянский подписал контракт с Apple 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
12.07.2021 21:01
Рубрика: Экономика

Осенний туристический кешбэк продлит сезон на черноморских курортах России

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Четвертый этап программы туристического кешбэка, по которому можно купить туры на осень, подстегнул спрос на речные круизы, говорят представители туриндустрии. В лидерах спроса у россиян оказались также черноморские курорты.
Обычно суда на краткие круизы заполняются накануне отплытия. С кешбэком такие путешествия россияне стали бронировать за несколько месяцев. Фото: РИА НОВОСТИ Обычно суда на краткие круизы заполняются накануне отплытия. С кешбэком такие путешествия россияне стали бронировать за несколько месяцев. Фото: РИА НОВОСТИ
Обычно суда на краткие круизы заполняются накануне отплытия. С кешбэком такие путешествия россияне стали бронировать за несколько месяцев. Фото: РИА НОВОСТИ

Продажи по четвертому этапу программы туристического кешбэка проходят с 16 июня по 31 июля. Поехать в тур можно с 1 октября по 24 декабря этого года, а в круизы - с 1 сентября. Как отмечала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, осенью большой выбор интересных доступных предложений практически в любом регионе, много свободных отелей, так что можно гибко и доступно спланировать поездку и получить 20% кешбэка. Максимальная выплата составляет 20 тысяч рублей. Оплатить покупку нужно по карте "Мир".

Фото: Владимир Аносов
Гумерова рассказала о сложностях у детских лагерей при подключении к кешбэку

Кешбэк оживил продажи на осень, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Особенно программа сказалась на круизах. "Кешбэк дает небольшое увеличение глубины продаж", - говорит заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Особенно популярны недельные плавания по половине маршрута из Москвы до Санкт-Петербурга или от Санкт-Петербурга до Москвы. Хорошо покупают на осень также недельные круизы по Волге, полные туры между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы в Астрахань.

Благодаря кешбэку россияне стали активнее заранее бронировать туры по России. Как рассказали "РГ" в компании TUI, сейчас на туры с кешбэком приходится почти 80% всех заявок с заездом с октября по ноябрь. При этом уже оплачено 54% заявок. Наиболее популярны Сочи, Геленджик , Кавказские Минеральные Воды. Средний чек покупок с кешбэком составил 37,8 тысячи рублей.

Отправиться в круиз с кешбэком можно с 1 сентября, популярны поездки между Москвой и Санкт-Петербургом и по Волге

Те же тенденции наблюдаются и в бронировании отелей. По данным сервиса путешествий "Островок.ру", по количеству бронирований на четвертом этапе кешбэка лидируют южные курорты страны - Сочи, Анапа, Ялта, Севастополь, также Кисловодск. В числе лидеров Санкт-Петербург, Москва, Калининград. В среднем туристы бронируют отели на четыре ночи общей стоимостью 27,5 тысячи рублей.

Программа кешбэка была запущена в прошлом году для поддержки внутреннего туризма. За три этапа программой воспользовались 1,5 млн россиян, на путешествия по России они потратили 27 млрд рублей, а получили обратно 5 млрд рублей.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Путин: Украина создавалась за счет России
Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос