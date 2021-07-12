Осенний туристический кешбэк продлит сезон на черноморских курортах России

Четвертый этап программы туристического кешбэка, по которому можно купить туры на осень, подстегнул спрос на речные круизы, говорят представители туриндустрии. В лидерах спроса у россиян оказались также черноморские курорты.

Обычно суда на краткие круизы заполняются накануне отплытия. С кешбэком такие путешествия россияне стали бронировать за несколько месяцев. Фото: РИА НОВОСТИ

Продажи по четвертому этапу программы туристического кешбэка проходят с 16 июня по 31 июля. Поехать в тур можно с 1 октября по 24 декабря этого года, а в круизы - с 1 сентября. Как отмечала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, осенью большой выбор интересных доступных предложений практически в любом регионе, много свободных отелей, так что можно гибко и доступно спланировать поездку и получить 20% кешбэка. Максимальная выплата составляет 20 тысяч рублей. Оплатить покупку нужно по карте "Мир".

Кешбэк оживил продажи на осень, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Особенно программа сказалась на круизах. "Кешбэк дает небольшое увеличение глубины продаж", - говорит заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Особенно популярны недельные плавания по половине маршрута из Москвы до Санкт-Петербурга или от Санкт-Петербурга до Москвы. Хорошо покупают на осень также недельные круизы по Волге, полные туры между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы в Астрахань.

Благодаря кешбэку россияне стали активнее заранее бронировать туры по России. Как рассказали "РГ" в компании TUI, сейчас на туры с кешбэком приходится почти 80% всех заявок с заездом с октября по ноябрь. При этом уже оплачено 54% заявок. Наиболее популярны Сочи, Геленджик , Кавказские Минеральные Воды. Средний чек покупок с кешбэком составил 37,8 тысячи рублей.

Отправиться в круиз с кешбэком можно с 1 сентября, популярны поездки между Москвой и Санкт-Петербургом и по Волге

Те же тенденции наблюдаются и в бронировании отелей. По данным сервиса путешествий "Островок.ру", по количеству бронирований на четвертом этапе кешбэка лидируют южные курорты страны - Сочи, Анапа, Ялта, Севастополь, также Кисловодск. В числе лидеров Санкт-Петербург, Москва, Калининград. В среднем туристы бронируют отели на четыре ночи общей стоимостью 27,5 тысячи рублей.

Программа кешбэка была запущена в прошлом году для поддержки внутреннего туризма. За три этапа программой воспользовались 1,5 млн россиян, на путешествия по России они потратили 27 млрд рублей, а получили обратно 5 млрд рублей.