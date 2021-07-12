В мире
12.07.2021 22:52
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 155(8506)

Перевести деньги в Беларусь теперь можно по номеру карты

Перевести деньги в Беларусь теперь можно по номеру карты
Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской системы "Белкарт". Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир").

Четыре российских банка - Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф" - уже готовы предоставить своим клиентам новую услугу. С белорусской стороны к системе присоединятся Белагропромбанк и Беларусбанк.

Средства на карту получателя будут поступать в течение нескольких минут после перевода.

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