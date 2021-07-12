Перевести деньги в Беларусь теперь можно по номеру карты

Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской системы "Белкарт". Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир").

Четыре российских банка - Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф" - уже готовы предоставить своим клиентам новую услугу. С белорусской стороны к системе присоединятся Белагропромбанк и Беларусбанк.

Средства на карту получателя будут поступать в течение нескольких минут после перевода.