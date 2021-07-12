Первый официальный доход школьники могут получить уже в 14 лет

Для старших школьников лето - не только каникулы, но и время первых подработок и стажировок. И если раньше свои "пять копеек" они, как правило, получали от родителей за помощь на даче и дома, то сегодня есть вполне реальные варианты заработать первые деньги на "настоящей" работе, да еще получить в качестве бонуса полезные навыки и знания, что называется, "на будущее".

Как устроиться на работу, если тебе еще нет 18 лет? Сколько можно заработать за лето?

По данным сервиса SuperJob, чаще всего несовершеннолетних берут на работу и на стажировки крупные компании, где работают от тысячи человек и больше. Но таких, откровенно говоря, немного. Пока большинство компаний (81%) не готовы трудоустраивать подростков. Почему? Аргументы такие: "Для заключения договора нужны дополнительные документы, работать они могут только неполный день, а пока обучишь ребенка, уже и каникулы подходят к концу". Действительно, если школьнику еще нет 16 лет, работать по Трудовому кодексу РФ он может не более 2,5 часа в сутки, а те, кому от 16 до 18 лет - не более 3,5 часов. Но это - во время учебного года, т.е. в учебные дни и дни осенних, зимних и весенних каникул. А вот летом нормы увеличиваются до 5 и 7 часов соответственно. Почти полный рабочий день.

По словам руководителя департамента карьеры и профориентации SuperJob Ксении Большаковой, в среднем россияне зарабатывают свои первые деньги в 14 лет. Как правило, ребята раздают листовки или становятся курьерами, иногда - репетиторами у школьников помладше. Самые популярные вакансии для подростков - это курьер, официант, промоутер, аниматор, а также работа в колл-центре, присмотр за животными. На эти работы можно попасть официально с заключением трудового договора. А это защищает от многих проблем - невыплаты зарплаты, переработок и т.д.

Кстати, в Москве работает центр "Моя карьера", который помогает школьникам освоить полезные навыки и определиться с будущей профессией. В прошлом году более 600 ребят прошли таким образом оплачиваемые стажировки в библиотеках, спортклубах, культурных центрах и других учреждениях. Кроме опыта они получили свою первую в жизни зарплату - в среднем около 20 тысяч рублей.

Более того, если подросток уже умеет что-то делать очень хорошо - верстать сайты, рисовать логотипы, программировать, фотографировать, писать тексты, монтировать видео, то может зарегистрироваться на бирже фрилансеров и так найти своих первых заказчиков.

Школьники подрабатывали всегда, но эксперты отмечают: нынешнее молодое поколение "заточено" на заработок чуть ли не с пеленок. Причем, согласно опросу ВЦИОМ, часто в этом немалую роль играют родители: 80% мам и пап хотят, чтобы их дети начинали работать, не дожидаясь совершеннолетия.

"Одна из особенностей поколения Z, к которому относятся абсолютно все современные школьники, - желание рано зарабатывать, - говорит Михаил Митин, директор онлайн-школы Skysmart. - Зумеры не стесняются говорить о деньгах и получать их, смело участвуют в различных бизнес-акселераторах, предлагают самые безумные идеи и реализуют их. Закон позволяет каждому школьнику учиться по индивидуальному учебному плану и уже с 14 лет официально стать самозанятым".

Тормозит одно: отношение педагогов к ранней экономической деятельности школьников.

"Когда подросток идет работать или, рассуждая о своем бизнес-проекте, пропускает уроки или не успевает, для учителей это становится проблемой, особенно в выпускных классах, - отмечает Митин. - С другой стороны, сегодня многие директора и учителя поддерживают экономические инициативы: организуют курсы финансовой грамотности, запускают стартап-академии, открывают профильные предпринимательские классы, помогают разработать индивидуальный учебный план, устраивают ярмарки вакансий и проводят серьезную работу по профориентации. А на лето есть программы в онлайн-школах, где учат навыкам финансовой и правовой грамотности: в свободной форме, без скучной теории и зубрежки. Если удастся совместить и школьную программу с формированием таких навыков, все только выиграют".

Какие навыки и качества помогут современным школьникам с будущей работой?

По данным исследования Skysmart, 70% опрошенных школьников собираются учиться и получать новые навыки в период летних каникул. В числе основных навыков, которым хотелось бы научиться, ребята выделили бытовые навыки взрослой жизни, в первую очередь финансовую (75,8%) и правовую (51%) грамотность, а также soft skills (эмоциональный интеллект, профориентация, навыки ведения переговоров). Кроме того, подростки хотят заниматься программированием. Причем больше всего их интересует разработка игр, геймдизайн, моделирование игровых миров.

Как сообщают эксперты Работа.ру, абсолютное большинство работодателей (84%) готовы учить начинающих специалистов недостающим навыкам за счет компаний. И именно желание учиться и получать опыт работодатели считают главным преимуществом молодежи. Но есть и минусы: безответственность, недисциплинированность и завышенные зарплатные ожидания.

Компетентно

Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру:

- Молодежь действительно сильно заинтересована в развитии актуальных навыков и изучении востребованных специальностей, а потребность в подработке возникает сразу по достижению трудоспособного возраста 16 лет.

Сегодня, по нашим данным, самые актуальные профессиями для летней подработки молодежи - курьер, официант, сборщик, маркетолог и smm-менеджер. Мы видим: в списке для летней подработки появились профессии, требующие обучения и развития профессиональных компетенций. А значит, уже на раннем этапе молодежь начинает двигаться в сторону построения будущей карьеры.

Дополнительное обучение и развитие новых навыков позволит молодым соискателям быстрее найти работу в перспективной компании. Многие работодатели заинтересованы в найме молодежи - такие сотрудники обладают самыми актуальными знаниями по специальности, а также дают возможность компаниям "вырастить" под себя лояльного профессионала.