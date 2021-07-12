Песков назвал лживыми сообщения о якобы переносе выборов

Появившиеся на выходных сообщения о том, что якобы обсуждается вопрос переноса выборов на конец года или весну из-за эпидемиологической ситуации, не соответствуют действительности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Уже десять раз все опровергли", - сказал Песков. "Нет, это лживая информация", - добавил он.

Ранее о том, что никаких обсуждений по переносу выборов не ведется, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Выборы назначены, избирательный процесс запущен", - напомнила она.