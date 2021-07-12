Песков рассказал о сложных условиях работы Москвы с ЕС

Решение Евросоюза о продлении санкций против России не открывает новых перспектив в нормализации отношений, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, как коррелируется это решение с инициативой провести встречу, Песков напомнил, что "в ЕС есть разные точки зрения по выстраиванию отношений с РФ". "Инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов не была поддержана многими странами-членами ЕС", - добавил он.

"Да, решение о продлении санкций принято, здесь никакой новизны нет", - продолжил Песков. "Пока, действительно, нам приходится работать в сложных условиях", - оценил он. "Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", - заключил пресс-секретарь президента.