Почти 40 человек погибли за сутки от ударов молний в Индии

Как минимум 38 человек погибли за последние сутки в Индии от ударов молний.

Как пишет газета The Independent, большая часть несчастных случаев была зафиксирована в штате Раджастан. По данным полиции, там 11 человек скончались от электрического заряда, ударившего в сторожевую башню в форте Амбер, еще 9 погибли, около 20 пострадали от отдельных ударов молний во время обрушившейся на штат грозы. В штате Уттар-Прадеш жертвами стихии стали в основном сельскохозяйственные рабочие, трудившиеся в полях. Там погибли 18 человек.

Власти обоих штатов пообещали финансовую помощь семьям погибших и раненых.

По данным метеорологов, в сезон муссонов в Индии, который длится с июня по сентябрь, часто случаются удары молний. Только в 2019 году от них погибли свыше 2,9 тысячи человек.