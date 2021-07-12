Подчиненные Виктора Золотова впервые выехали на масштабные учения

Впервые со дня основания ведомства войска Росгвардии, которыми командует Виктор Золотов, вышли на весьма масштабные учения, которые назвали "Заслон-2021". Как объяснили в пресс-службе Росгвардии, речь идет о подготовке к главным в этом году маневрам российской армии "Запад-2021", которые пройдут с братскими белорусскими войсками в сентябре.

Росгвардия будет тренироваться почти весь июль - с 12-го по 30-е число. Каков смысл участия солдат правопорядка Росгвардии в этом, казалось бы, абсолютно оборонном мероприятии?

Напомним, что Росгвардия, как и все государственные структуры, в которых люди носят оружие, входят в Вооруженные силы России, невзирая на их ведомственную принадлежность. Если грянет, не дай бог, большая война, все, в том числе полицейские, судебные приставы, таможенники, даже чоповцы, будут защищать Отечество, каждый - на своем участке. Такой участок определен и Росгвардии.

Не секрет, что в составе Росгвардии - полноценные части, отряды спецназа со своей артиллерией, бронетехникой, тактической авиацией и малоразмерным, но хорошо вооруженным флотом. Это полноценная армия, насчитывающая около 200 тысяч штыков. Не в каждой армии НАТО есть такая численность.

Напомним, задача Росгвардии состоит и в том, чтобы защитить особо важные и опасные объекты - химические производства, порты, ядерные станции и корабли в портах , стратегические объекты инфраструктуры. Например - Крымский мост. Можно сказать, что у росгвардейцев в мирное время - вполне боевая служба. Смысл работы Росгвардии в чрезвычайных условиях - избавить войска минобороны от такой головной боли, как диверсанты и прочие террористы, от охраны важнейших коммуникаций - дорог, переправ, мостов, вокзалов, аэродромов. То есть, полностью обезопасить тыл фронта.

Смысл работы Росгвардии - избавить войска минобороны от такой головной боли, как диверсанты

Росгвардейцы будут уничтожать банды и вражеские десанты, , отлавливать мародеров. Понятно, что росгвардейцы будут бороться и с обычными уголовниками, которые, как правило, активизируются в годы народной беды. А если потребуется, росгвардейцы создадут рубеж обороны там, где враг прорвет позиции регулярных войск.

Известно,что к учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск и подразделения территориальных управлений.