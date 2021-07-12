Посол Беларуси рассказал о планах по расширению географии полетов "Белавиа"

Несмотря на действующие ограничения в отношении полетов в страны Евросоюза, авиакомпании "Белавиа", констатировал посол Беларуси в России Владимир Семашко, уже удалось нарастить частоту полетов в Тбилиси, Стамбул и Батуми. Возросло, добавил высокопоставленный дипломат в интервью РИА Новости, и число чартерных рейсов в Египет и Турцию.

Назвав расширение географии воздушных полетов "приоритетной задачей для белорусской компании", глава дипломатической миссии сообщил, что готовятся к приему в белорусской столице воздушных судов из Бишкека. Не исключает посол и постепенное наращивание количества рейсов в Казахстан.

Но, безусловно, подчеркнул Семашко, Минск заинтересован в увеличении объемов авиасообщения с Российской Федерацией. В этой связи обе стороны активно обсуждают вопросы об открытии регулярных рейсов в Минеральные Воды и Анапу, возобновления полетов в Сочи и Краснодар.

Кстати, и ряд российских авиакомпаний, уточнил дипломат, стал чаще летать в Беларусь. С 10 июня, в частности, "Аэрофлот" увеличил частоту полетов из Москвы в Минск с пяти до десяти рейсов в неделю. Компания "ЮТэйр" включила в свой график рейсы из Самары, Санкт-Петербурга и Калининграда три раза в неделю. А их коллеги из Nord Wind выполняют полеты из Калининграда в Минск два раза в неделю.

Посол выразил надежду, что российская сторона в духе союзнических отношений окажет поддержку в непростой ситуации, сложившейся для национального авиаперевозчика "Белавиа" в условиях политического и экономического давления на Беларусь со стороны европейских стран.

Касаясь расследования инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, глава дипмиссии сообщил, что "Беларусь предоставила все необходимые материалы, проявила полную транспарентность и детально ответила на все вопросы". В тоже время, с сожалением констатировал он, партнеры из других стран, да и руководство самой авиакомпании "предпочитают придерживаться позиции закрытости, избегают отвечать на неудобные вопросы. Так что подождем до конца сентября решения специально созданной ИКАО комиссии по расследованию этого инцидента. Беларусь рассчитывает на справедливое и объективное расследование".