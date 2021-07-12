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Рубрика: В мире

Президент Кубы призвал жителей противостоять провокациям

Текст: Максим Макарычев
Фото: Ariel Ley Royero/ACN via AP Фото: Ariel Ley Royero/ACN via AP
Фото: Ariel Ley Royero/ACN via AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в воскресенье, 11 июля, прибыл в город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, чтобы пообщаться с местными жителями после акции протеста в городе, где некоторые кубинцы призывали власти к либерализации и доступу к вакцинам.

Фото: Ramon Espinosa/Pool Photo via AP
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Кубинцы сообщают в социальных сетях, что Диас-Канель выступил с речью в городском парке. Проправительственное издание Cubadebate опубликовало фото визита лидера в Сан-Антонио-де-лос-Баньос на бронированном автобусе в окружении кубинского спецназа "Черные береты". Журналист официального издания Йороча Рейес де Вега сообщил в Facebook, что "спецназ Министерства внутренних дел (MININT) патрулирует основные артерии города. Здесь наблюдается очевидное спокойствие".

Диас-Канель выступил в прямом эфире из Дворца Революции в Гаване после своего визита в Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Он обвинил американское эмбарго в провоцировании массовой вспышки коронавирусной инфекции на Кубе, и призвал революционеров и коммунистов противостоять тем, кто организует протестные акции. "Приказ таков: революционеры на улицу", - заключил Мигель Диас-Канель.

Ранее власти страны сообщили, что уровень смертности на Кубе от COVID-19 составляет 0,66 процента, что является одним из самых низких показателей в мире и достигается при правильном и своевременном применении протоколов здравоохранения.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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