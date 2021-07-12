Пропрезидентская партия одержала победу на выборах в парламент Молдавии

На выборах в парламент Молдавии, прошедших в воскресенье, победу одержала пропрезидентская партия "Действие и солидарность". По данным Центральной избирательной комиссии республики, после обработки 99,77 процента бюллетеней она получает 52,69 процента голосов.

Второе место занимает блок "Коммунисты и социалисты" с результатом в 27,26 процента голосов. На третьем - региональная партия "Шор", получившая 5,75 процента. Остальные 20 политических сил, принимавших участие в выборах, не смогли преодолеть 5-процентный барьер и не проходят в парламент.

По данным ЦИК, своим правом голоса в этот раз воспользовались 1,47 миллиона человек, явка составила 48,41 процента.

Стоит отметить, что полученный партией "Действие и солидарность" результат - лучший в истории Молдавии. Прежде только Партия коммунистов набирала свыше 50 процентов голосов (50,07 процента в 2001 году).

После того, как стали известны предварительные итоги голосования, президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении партии "Действие и солидарность" как можно скорее начать формирование правительства.