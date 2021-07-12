Президенты России и США по телефону продолжили начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщили в пресс-службе Кремля. Также на повестке была гуманитарная ситуация в Сирии.

Это первый телефонный разговор двух лидеров после встречи в Швейцарии. Недавно были сообщения о серии кибератак, якобы совершенных с территории России. В связи с этим Владимир Путин сказал Джо Байдену, что, несмотря на готовность Москвы к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не было обращений по этим вопросам. Но с учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие двух держав должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным, с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением положений международного права.

Лидеры отметили необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов, сообщили в пресс-службе Кремля. В Вашингтоне заявили, что Байден призвал принять меры в отношении хакеров, которые, как думают в США, находятся на российской территории. Американский лидер также сказал, что США будут защищаться от кибератак. Позже Байден сообщил журналистам, что представители двух стран встретятся по теме кибербезопасности уже 16 июля. Место и время он не назвал. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила на брифинге, что администрация США не получила новых или дополнительных доказательств, что недавние хакерские атаки имели какое-либо отношение к российским властям.

Кибербезопасность стала главной темой разговора, но лидеры затронули и другие, например, ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные вопросы. Оба президента положительно оценили координацию усилий двух держав в этой сфере - в том числе в Совбезе ООН, сообщили в Кремле. "Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному решению возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии в Совете Безопасности ООН", - говорится в заявлении Белого дома. Кроме того, российский президент выразил американскому визави искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения дома в Серфсайде (штат Флорида).

"Прошло хорошо, я настроен оптимистично", - оценил беседу с Путиным Байден . "Мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну", - сказал он.

С учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие двух держав должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным

"Я верю, что мы наладим сотрудничество", - заметил американский лидер, отвечая на вопросы про кибербезопасность. Как заявила на брифинге Псаки, президент США уверен, что необходимо продолжать диалог и взаимодействие с Москвой и "верит в личную дипломатию, когда она возможна". По ее словам, телефонный разговор длился около часа.