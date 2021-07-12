Новости

На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок 01:21
Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020 01:17
Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти 00:51
В немецком Шведте полностью обрушилась крыша бассейна 00:40
Президент Кубы призвал жителей противостоять провокациям 00:33
Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью 00:10
Глава "Северного потока-2": Санкции США навредили Украине 11.07.2021
Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии 11.07.2021
В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей 11.07.2021
Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020 11.07.2021
Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом 11.07.2021
ЦИК: На выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия 11.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тыс. человек 11.07.2021
Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли" 11.07.2021
Путин наградил Харатьяна, Резника и Малахова 11.07.2021
Англия открыла счет в матче с Италией уже на второй минуте 11.07.2021
В Сочи выплатили первые компенсации пострадавшим от удара стихии 11.07.2021
Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро 11.07.2021
Объявлены стартовые составы Италии и Англии на финал Евро 11.07.2021
Ричард Брэнсон поделился впечатлениями от полета к границе космоса 11.07.2021
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия 11.07.2021
Эпидемиолог рассказал, в чем опасность лямбда-штамма COVID-19 11.07.2021
Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем 11.07.2021
Причиной лесного пожара под Тольятти мог стать поджог 11.07.2021
Джокович выиграл Уимблдон, завоевав 20-й "Шлем" в карьере 11.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
12.07.2021 00:18
Рубрика: Власть

Час дипломатии

Владимир Путин и Джо Байден обсудили борьбу с кибератаками и ситуацию в Сирии
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Президенты России и США по телефону продолжили начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщили в пресс-службе Кремля. Также на повестке была гуманитарная ситуация в Сирии.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Это первый телефонный разговор двух лидеров после встречи в Швейцарии. Недавно были сообщения о серии кибератак, якобы совершенных с территории России. В связи с этим Владимир Путин сказал Джо Байдену, что, несмотря на готовность Москвы к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не было обращений по этим вопросам. Но с учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие двух держав должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным, с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением положений международного права.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии

Лидеры отметили необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов, сообщили в пресс-службе Кремля. В Вашингтоне заявили, что Байден призвал принять меры в отношении хакеров, которые, как думают в США, находятся на российской территории. Американский лидер также сказал, что США будут защищаться от кибератак. Позже Байден сообщил журналистам, что представители двух стран встретятся по теме кибербезопасности уже 16 июля. Место и время он не назвал. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила на брифинге, что администрация США не получила новых или дополнительных доказательств, что недавние хакерские атаки имели какое-либо отношение к российским властям.

Кибербезопасность стала главной темой разговора, но лидеры затронули и другие, например, ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные вопросы. Оба президента положительно оценили координацию усилий двух держав в этой сфере - в том числе в Совбезе ООН, сообщили в Кремле. "Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному решению возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии в Совете Безопасности ООН", - говорится в заявлении Белого дома. Кроме того, российский президент выразил американскому визави искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения дома в Серфсайде (штат Флорида).

"Прошло хорошо, я настроен оптимистично", - оценил беседу с Путиным Байден . "Мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну", - сказал он.

С учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие двух держав должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным

"Я верю, что мы наладим сотрудничество", - заметил американский лидер, отвечая на вопросы про кибербезопасность. Как заявила на брифинге Псаки, президент США уверен, что необходимо продолжать диалог и взаимодействие с Москвой и "верит в личную дипломатию, когда она возможна". По ее словам, телефонный разговор длился около часа.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

Главное сегодня

Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны