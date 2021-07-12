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12.07.2021 14:27
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Титовым меры поддержки бизнеса в пандемию

Текст: Кира Латухина
Президент встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Речь шла о мерах поддержки бизнеса в пандемию. Титов назвал их очень взвешенными и своевременными.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Попросил бы вначале просто дать вашу оценку того, насколько эффективны были меры по поддержке бизнеса, предпринимательства за прошедший непростой пандемийный период", - заявил президент. "Знаете, очень взвешенные были. Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не все нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя", - ответил собеседник.

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Главная мера, которая сработала лучше всего, это то, что осень прошла без полных закрытий, локдаунов, и это, конечно, больше всего помогло бизнесу, считает докладчик. "Мы немножко, может быть, рано успокоились, мы видим сейчас опять обострение ситуации", - продолжил он.

Титов заметил, что третий и четвертый квартал прошлого года были очень успешными, потому что практически восстановился малый и средний бизнес. Но первый квартал этого года, к сожалению, оказался не таким хорошим. Индекс развития малого бизнеса показал, что выручка малых предприятий снизилась на 19 процентов. Был отложенный спрос, третий и четвертый квартал 2020 года дали серьезную прибавку к выручке, а первый квартал 2021 года стал уже более взвешенным, "люди уже стали выходить к нормальной жизни, оценивать свои возможности лучше, больше экономить", пояснил Титов. "Говорят, что сейчас лучше, но пока еще данных у нас нет", - добавил он. Так что пока еще надо быть начеку.

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