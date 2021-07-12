Путин оценил эффект моратория на проверки малого и среднего бизнеса

С введением моратория на проверки малого и среднего бизнеса хуже не стало, заявил президент на встрече с Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Борис Титов предложил продлить его до 2022 года.

"Государство приняло решение о том, чтобы продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, и это сработало", - сказал Титов и попросил продлить эту меру до 2022 года. "Главный, наверное, вывод, который можно сделать из того, что количество проверок снизилось резко…", - заметил он. "Хуже не стало", - дополнил Владимир Путин.

"Да, ничего не произошло - никаких ни катастроф, ни отравлений массовых, ничего. То есть мы видим, что контрольно-надзорные функции у нас в стране явно избыточны и их можно снижать", - ответил Титов. Очень важно не допустить возврата массовых проверок, которые, к сожалению, иногда раньше были, считает он. "Понимаю", - кивнул президент и предложил поговорить поподробнее. Дальше встреча продолжилась в закрытом режиме.