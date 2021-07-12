Путин заявил о рассмотрении кабмином новых мер по страховым взносам

Правительство рассматривает возможность распространения пониженных ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса на весь размер зарплат, а также применение этой меры поддержки для других видов бизнеса. Об этом заявил президент на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Удачной мерой Титов назвал пониженные ставки страховых взносов. Он признался, что даже не ожидал такого результата. В два раза снизили ставку, а доходы Пенсионного фонда выросли больше, чем на два процента. "Она стала более экономически обоснованной, вот и все", - заметил Владимир Путин. "Так надо дальше продолжать, - сказал собеседник. - Значит, она экономически обоснована: НДФЛ больше шести процентов вырос по доходам бюджета, то есть бизнесу стало выгодно платить в белую, никакие серые схемы…". "Никому не нужны", - закончил за него фразу президент.

"И поэтому мы предлагаем сейчас - давайте продолжать. Во-первых, можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. Ну, а дальше, может быть, смотреть и на другие виды бизнеса", - предложил Титов. "Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают", - объявил Путин. "Это одна из тех мер, которая очень сильно сдерживает развитие, потому что очень большие налоги у нас на заработную плату - 30 процентов", - заметил бизнес-омбудсмен. Особенно для высокотехнологичных компаний, добавил президент.