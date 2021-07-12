Радзиховский: В истории КПСС и КПК, СССР и КНР много очевидных параллелей

В политическом календаре этого года неподалеку друг от друга расположились две даты. 1 июля в Пекине с необыкновенной пышностью было отмечено 100-летие КПК, Коммунистической партии Китая. 23-25 августа в Москве, едва ли кто вспомнит, что 30 лет назад, в 1991 году, президент Ельцин "по итогам путча" подписал два указа о ликвидации КПСС.

В каждом из государств, возникших на пространстве бывшего СССР, есть несколько разных компартий, но ни одна из них не является правящей (пожалуй, наиболее влиятельная - КП РФ). Это и правда общественные организации. А идея-без-власти, взвешенная на весах Истории, оказалась "очень легкой". Чиновники, составлявшие реальный костяк КПСС, разошлись по новым "правяще-номенклатурным партиям" стран СНГ, а во всех "новых компартиях" едва ли наберется 300 000 членов - не более 1,5 % от 19-миллионной КПСС 1990 года.

Случайная близость двух юбилеев невольно наводит на достаточно очевидные вопросы. Почему так по-разному сложились судьбы КПСС и КПК? Какова была роль КПСС в подъеме и крахе СССР? Какова роль КПК в сегодняшних триумфах КНР?

Конечно, спросить легко - ответить трудно. Тем более мне - совсем не китаеведу.

Тем не менее даже констатация в пределах здравого смысла и общеизвестных фактов тоже представляет определенный интерес.

В истории КПСС и КПК, СССР и КНР много очевидных параллелей.

Гражданская война. Но если в СССР она продолжалась около трех лет (1918-1920, только в отдельных регионах Средней Азии шла еще в 1920-е годы), то в Китае гражданская война в разных формах, с перерывами (против прежней императорской династии, борьба генералов, Гоминьдан, борьба Гоминьдана с КПК) продолжалась больше 30 лет, с 1912 по 1949 год. На гражданскую войну наложилась японская оккупация, война с Японией. Общее число погибших определить невозможно, но, видимо, оно примерно соответствует общему числу жертв Гражданской и Отечественной в СССР. Если так - то это 5-7% населения 500-миллионного тогда Китая.

Чиновники, составлявшие реальный костяк КПСС, разошлись по новым "правяще-номенклатурным партиям" стран СНГ

Коллективизация и индустриализация. В СССР это период 1929-1933 годов, причем если коллективизация завершилась провалом сельского хозяйства, которое так и осталось "больной зоной" СССР до самого конца, то индустриализация привела к созданию фундамента тяжелой промышленности. Число жертв (включая голод 1932-1933 годов) превышало 10 млн человек - 8-10% населения СССР 1927 году.

В Китае в 1958-1960 годах проводилась политика Большого скачка - попытка ударной коллективизации и "волевого рывка" промышленности. Последствия были катастрофическими не только для сельского хозяйства, но и для промышленности, а число жертв оценивается китайскими учеными от 20 до 40 млн человек, от 4 до 8% населения страны. При этом как в СССР, так и в КНР демографические потери были скоро перекрыты благодаря высокой рождаемости.

"Кадровая революция" и террор. В СССР в 1937-1938 годах, в КНР - Культурная революция 1966-1976 годов. Здесь важно не число погибших (ок. 700 000 в СССР, ок. 1 млн в Китае), а погром и избиение партийно-управляющих кадров, почти полная смена чиновных элит. В Китае много больше, чем в СССР, пострадали еще и ученые, преподаватели - почти все были затронуты репрессиями.

Читая этот список национальных катастроф, надо только помнить, что "в итоге" к 1970-м годам СССР стал мировой сверхдержавой не только военно-политической, но и экономической - чем никогда не была куда более благополучная Российская империя. Империя по ВВП занимала 4-е место в мире в 1913-м, 8% в мировом промышленном производстве. СССР в 1990 году - 2-е место, 11% мирового ВВП, 20% мирового промпроизводства. Соответственно доля РСФСР - около 6,4% мирового ВВП, около 12% мирового промпроизводства.

КНР к середине 1970-х экономической сверхдержавой не стал, но принципиально усилил свои позиции в мире по сравнению с полуколониальным Китаем начала ХХ века, т.е. до эпохи войн и катастроф.

Каким образом череда Великих Потрясений привела не к краху, а к усилению СССР и Китая? Да еще при планово-государственной экономике, которая считается куда менее эффективной, чем свободная рыночная, основанная на частной собственности? Возможно, на короткой дистанции и в ситуации "грубой индустриализации" и урбанизации срабатывает Триумф Административной Воли, дает лучший результат, чем "невидимая рука рынка"?

А вот дальше начались "исторические ножницы". В 1978-м в Китае Дэн Сяопин, а в середине 1980-х в СССР Горбачев провозгласили в чем-то сходную политику экономических реформ, переход к рыночной экономике. Результаты, как известно, оказались совершенно разными.

В истории КПСС и КПК, СССР и КНР много очевидных параллелей

ВВП Китая (по ППС) вырос с 2,3% мирового ВВП в 1980 году до 17,8% в 2020-м. КНР стала крупнейшей (или второй, если считать по официальному обменному курсу) экономикой мира. Правда, ВВП на душу населения в Китае - 17 000 долларов, а во "вполне капиталистическом" Тайване - 55 000.

За те же годы доля РФ (РСФСР) в мировом ВВП снизилась с 6,4 до 3%.

В чем причина? Едва ли кто-то скажет, что дело в отсутствии монопольной партии, переизбытке опасных для экономики политических свобод в РФ и нехватке административных рычагов. Коррупция? Но, как пишут эксперты, она вполне сравнима в наших странах. Наиболее очевидный ответ: КНР необыкновенно широко привлекала иностранный капитал, а в Россию он шел куда менее охотно. Является ли эта причина решающей? У КНР в 1980-2000-е годы был огромный резерв для урбанизации - Россия этот этап прошла в 1950-1970-е.

Повторяю, я далек от попыток ответить на эти вопросы. Но важно их чаще ставить - быть может, это поможет что-то понять.