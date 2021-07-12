Разработана технология, которая уменьшает толщину камер в смартфонах

Камеры в смартфонах скоро станут тоньше. Об этом сообщает издание The Elec со ссылкой на старшего вице-президента и директора Института корпоративных исследований Samsung Electronics Ли Ши Ву, который выступил на конференции Nano Korea 2021, прошедшей в Сеуле.

По его словам, южнокорейская компания сейчас активно тестирует так называемую суперлинзу. Данный объектив кажется абсолютно плоским, однако на его поверхности есть специальные наночастицы, способные преломлять свет. Принцип работы аналогичен существующим линзам Френеля, но новая "суперлинза" значительно тоньше.

В Samsung уверены, что эта технология позволит сделать объектив смартфона еще тоньше, чем сейчас. "Толщина камер - большая головная боль производителей смартфонов. Если вспомнить лучшие камерофоны, то объективы камер там выпирают очень сильно. Отсюда основные претензии покупателей и обозревателей гаджетов: на столе лежат неровно, "стекла" царапаются", - говорит ИТ-эксперт Людмила Мурзина.

По ее словам, пока трудно сказать о том, как изменится качество съемки с применением другой технологии создания объективов. "Например, попытка убрать селфи-камеру под экран оказалась неудачной, и мы видим, что производители пока в массе своей все же используют вырезы разных размеров и форм", - продолжает она.

Специалист считает, что внедрению новой технологии может помочь развитие программного обеспечения, которое применяется при создании фотографий на смартфонах. "Алгоритмы программной обработки фотографий совершенствуются невероятно быстро и используются даже в недорогих моделях. Когда смартфон работает не слишком быстро, сразу после съемки кадр "дорисовывается" прямо на глазах. Кроме того, работают и фильтры постобработки, когда можно автоматически или вручную улучшить готовые фото - снизить шум, добавить резкости и т.д. Так что рецепт "уменьшить линзы и добавить ИИ" может и сработать", - резюмирует Мурзина.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов считает, что в ближайшее время данную технологию ждать точно не стоит. "Между разработкой технологии и внедрением в продукт в типовом цикле R&D обычно проходит около года, но мы не знаем, на каком этапе находится процесс на самом деле. Поэтому посмотрим, что покажет Samsung в следующем цикле обновления линеек смартфонов. Но вероятнее, что результаты этих наработок мы увидим не раньше следующего года", - прогнозирует он.

Над созданием суперлинзы работают не только в Южной Корее. Китайское предприятие Shenzhen MetalenX Technology Co., Ltd работает над своим вариантом "тонкого" объектива, но как и в случае с Samsung, технология находится на стадии тестирования.