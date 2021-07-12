Разработчики "Спутника V" назвали его эффективным против новых штаммов

В международном журнале Vaccines были опубликованы результаты исследования центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в котором была подтверждена эффективность вакцины "Спутник V" против новых штаммов коронавируса.

Как сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций, ученые получили положительные результаты нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2. Вакцина эффективна против штаммов Alpha B.1.1.7, Beta B.1.35, Delta B.1.617.2 и B.1.617.3, а также выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317.

Центр им. Гамалеи продолжает активно изучать новые штаммы для оценки эффективности вакцины, а также рассматриваются варианты создания "коктейлей" с другими производителями препаратов.

Как пояснил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, исследования демонстрируют хорошие результаты действенности вакцины "Спутник V" против новых штаммов, и сейчас этот препарат является одним из наиболее эффективных в мире "как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса".