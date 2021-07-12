Госпитализация больных с COVID-19 в Подмосковье снизилась на 14%

Ежедневная госпитализация больных с коронавирусной инфекцией в Подмосковье сократилась на 14%. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном видеосовещании с представителями регионального правительства и главами муниципалитетов.

При этом, подчеркнула она, прирост выявленных случаев за последнюю неделю составил порядка 5%. "Это плюс 17,5 тысячи человек", - уточнила Сиригункова. То есть больных стало больше, но течение болезни и у них легче и реже требует госпитализации.

Стригункова также добавила, что в Подмосковье сегодня развернуты 15 тысяч ковидных коек.