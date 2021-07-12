Итальянец открыл пиццерию в Подмосковье - она стала самой популярной в округе

Если за традиционными русскими калачами надо ехать в Коломну - только там их приготовляют по традиционному рецепту и подают, в том числе, с разными начинками - то выбор пиццы повсюду огромный. Но особенную, как и калачи, готовят в Подмосковье.

Все благодаря Сильвано Дзанивану, который открыл свою пиццерию в поселке с милым русскому слуху названием Мостовик. Пиццерия стала самым популярным ресторанчиком в округе. Хотя изначально Сильвано с женой Татьяной рассчитывали на тихое семейное кафе. Но пицца стала разлетаться, как горячие пирожки.

Правда, русские пироги в России давно не разлетаются. В отличие от бургеров и пиццы.

Дзаниван с утра до ночи не отходит от печи. Зато успевает накормить всех. И пиццей, и хлебом.

Печь - важнейшая вещь в его деле. Вот почему Сильвано ценит старую русскую кухню, ведь многие продукты приготовлялись в русской печи. Хлеб, пироги к празднику, суточные щи, всевозможные каши, пареная репа, а позже картофель, томленое молоко и творог... Это были простые в приготовлении, очень полезные и вкусные продукты.

Но с исходом людей из деревни русская кухня забывалась, терялась связь времен. Сейчас многие из нас не знают, что и как готовили и ели наши прадеды.

- Думаю, сами русские не знают, что такое русская кухня, - отмечает Сильвано. - А ведь когда я учился на повара, нам приводили в качестве примера именно старую русскую кухню. Сейчас в России микс из разных кухонь. Щи, салат оливье, селедка под шубой. И очень популярна кавказская кухня, которая, кстати, мне очень нравится.

Дзаниван в России без малого 20 лет. Работал шефом в разных ресторанах, а недавно решил укрыться от столичной суеты в Подмосковье, где у его жены дом. Но в их семейном кафе людей, кажется, больше, чем в столичных ресторанах. Даже сейчас, когда пиццу можно забрать только с собой.

- Точно могу сказать, к чему из еды я так и не привык здесь за многие годы: борщ, гречка, селедка, соленые огурцы, укроп... Бр-р! Из российской - именно российской, а не русской кухни - нравится салат "Оливье", который делает моя жена. А также блюда кавказской, азиатской кухонь в ее исполнении. Это харчо, тушеные мясо и овощи, плов.

Россия вдохновила Дзанивана на создание новых видов пиццы - "Бургер", популярные сейчас "Мясную" в виде пятиугольника, с тунцом, "Маргариту" с домашним сыром, а еще фруктовые.

- А сегодня вся пицца - Победная, - объявляет Сильвано. - В честь победы сборной Италии по футболу на чемпионате Европы. Старался смотреть матчи дома, в кругу семьи. Хотя, честно говоря, с таким ритмом работы, как у меня в последнее время, во втором тайме частенько засыпал.

Итальянский шеф-повар говорит, что для него важна не только победа итальянской сборной, но и то, как играла команда. Это как с пиццей, где надо соблюсти простые и четкие правила во время ее приготовления - и насладиться результатом.

- Сборная Италии играла с душой, а я готовлю так же. Вот в чем еще ценность этой победы, - говорит итальянец из Мостовика.

И аккуратно отправляет очередную пиццу в печь. Примерно так укладывали мяч в ворота итальянские футболисты в серии пенальти против англичан.