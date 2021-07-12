Новостройку на 155 квартир по программе реновации ввели в строй в Хорошево-Мневниках

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что построен новый дом по программе реновации на улице Мневники, 6А. Переселение в него начнется в этом году. Представляет он собой двухсекционное здание переменной этажности. Подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией двора.

Фасады дома облицованы пиленым кирпичом. На них установлены корзины для кондиционеров. Всего в новостройке 155 квартир (однокомнатных - 36, двухкомнатных - 92, трехкомнатных - 27). Три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов. Все они с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой.

Улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы. Во всех квартирах - остекленные балконы и лоджии. Оконные блоки и двери с двухкамерными стеклопакетами.

Первый этаж - нежилой, предназначен для объектов инфраструктуры и технических помещений для обслуживания жилого дома. В них размещены вестибюль, лифтовой холл, комната консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Можно там разместить объекты социального, коммерческого и культурного назначения: магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, досуговые учреждения.

Во дворе имеются детские площадки, а также площадки для отдыха и занятий спортом.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации можно прочитать на официальном сайте мэра Москвы.