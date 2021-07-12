Под Тамбовом три человека умерли от отравления метиловым спиртом

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек в Сосновском районе. У умерших диагностировано отравление метиловым спиртом.

По версии следствия, 9 июля в гости к 54-летней жительнице Сосновского района приехали родные и друзья из Санкт-Петербурга и Рязани. Вечером было застолье с привезенным спиртным, на следующий день хозяйка и гости почувствовали себя плохо.

- 41-летний мужчина скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. По предварительным данным, именно он приобрел несколько пятилитровых канистр с алкоголем у знакомого, - сообщили в региональном СК.

Позже в больнице умерли хозяйка и ее 36-летняя гостья. Еще две женщины: 37 и 60 лет, - находятся в тяжелом состоянии. У всех пострадавших диагностировано отравление метиловым спиртом.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц). В доме погибшей изъята канистра с алкоголем, ее содержимое направлено на экспертизу.