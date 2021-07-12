Правозащитница Светлана Разворотнева подала документы о выдвижении на выборы в Госдуму

Член Общественной палаты, правозащитница и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева подала документы в избирательную комиссию для выдвижение кандидатом в Государственную Думу 8-го созыва. Ранее она была утверждена XX Съездом Всероссийской политической партии "Единая Россия" в качестве кандидата по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201.

Светлана Разворотнева много лет занимается общественной и правозащитной работой, возглавляет комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, а также является членом экспертного совета и общественным помощником уполномоченного по правам человека в городе Москве. Для партии она - новое лицо.

Известно, что "Единая Россия" стремится к обновлению и опирается на тех, кто проявил себя в живой работе с гражданами.