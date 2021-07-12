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12.07.2021 13:12
Рубрика: Экономика

Сергунина: В Москве возобновляется прием заявок на субсидии предпринимателям

Текст: Ирина Романова

В Москве вновь открыли прием заявок от предпринимателей на финансовую поддержку. Как сообщила порталу mos.ru заммэра столицы Наталья Сергунина, поводом стал возросший спрос бизнес-сообщества на меры государственной поддержки в условиях коронавирусных ограничений.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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С 12 июля по 6 августа принимаются документы на возмещение расходов за участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в интернете, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, на работу с маркетплейсами. А предприниматели, работающие по франшизе, могут компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизингу, на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг.

С 15 июля по 6 августа власти ждут документов на субсидии от резидентов технопарков и Московского инновационного кластера, владельцев гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей. А с 15 июля по 31 августа заявиться на финансовую поддержку могут организации, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников.

Сергунина напомнила также, что ранее столичные власти возобновили прием заявок на предоставление субсидий для экспортеров и на создание нового продукта. Заявления на них можно подавать до 12 августа и 1 сентября соответственно.

Получить всю информацию по мерам финансовой поддержки предпринимателей можно на сайте.

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