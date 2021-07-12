Синоптики анонсировали последние дни экстремальной жары в Москве

Изнуряющая жара в Москве стоит последние два дня. Дальше температура воздуха будет снижаться, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Во вторник и среду москвичам и жителям области еще придется пережить зной почти в 35 градусов, на этом экстремальные температуры закончатся, сообщил Тишковец РИА Новости.

Столбики термометров начнут возвращаться к значениям, более привычным для июля в Москве. Ослабит зной полярный воздух, который пройдет через часть европейской части России. С 15 июля в столичном регионе будут возможны также грозовые дожди.