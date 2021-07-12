Собянин пообещал ускорить реновацию в Москве

Ускорить программу реновации жилья пообещал мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что качество при уменьшении сроков строительства страдать не должно.

С просьбой ускорить программу на западе столицы к градоначальнику во время его рабочего визита в научную долину МГУ обратился телеведущий Евгений Попов. "Конечно, будем максимально ускорять", - поддержал предложение мэр, добавив, что город заинтересован в том, чтобы жители как можно скорее получили новое современное жилье по этой программе. Однако главное - сохранить качество сдаваемого жилья, чтобы москвичи жили в комфортных условиях.

В столице, к слову, уже сдано порядка 130 реновационных домов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.