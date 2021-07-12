Суд вынес приговор похитителям акций столичного оборонного предприятия

Преображенский суд Москвы признал четырех жителей столицы виновными в особо крупном мошенничестве и легализации похищенного имущества.

После оглашения вердикта всех четырех фигурантов - 47-летнего Владимира Курбатова, 36-летнего Александра Токарева, 52-летнего Алексея Чилимкина и 45-летнего Бато Намнанова взяли под стражу в зале суда.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, суд установил, что в период с сентября 2011 года по май 2012 года участники организованной Владимиром Курбатовым преступной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей двух коммерческих компаний - ООО "Криор" и ЗАО "Химгазсервис".

После этого, пользуясь полномочиями генеральных директоров, они похитили акции оборонного предприятия НПО "Гелиймаш" на сумму более 120 миллионов рублей, а также деньги со счета в размере более 300 миллионов рублей.

Похищенные деньги и активы, по данным следствия, члены группы легализовали, совершив ряд взаимосвязанных финансовых операций.

Как отметили в столичном надзорном ведомстве, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Курбатова к семи годам лишения свободы, Токарева - к шести годам, Чилимкина - к пяти годам и Намнанова к четырем годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.