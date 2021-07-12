Свадьбы в Москве разрешили проводить только в ресторанах COVID-free

Столичные власти уточнили правила проведения банкетов, юбилеев и свадеб в условиях новых коронавирусных ограничений. Их можно организовывать только по системе QR-кодов, объяснил первый замруководителя аппарата мэрии и правительства Москвы, глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как он рассказал ТАСС, сегодня в Москве работают порядка 8 тысяч бесковидных ресторанов и кафе, куда посетители могут зайти только с QR-кодом.

При этом все летние веранды, расположенные на открытом воздухе, до 1 августа могут принимать посетителей и без QR-кодов. Но они должны закрываться в 23.00, в то время, как бесковидные рестораны могут работать и в ночное время.