В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

С 12 по 19 июля 2021 года введен запрет на пребывание граждан и проведение определенных работ в лесах Московской области. Соответствующее распоряжение подписала глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Причина - жара и сопутствующий ей высокий риск природных пожаров.

Как следует из распоряжения, въезд на автомобилях запрещен во все без исключения леса региона. Все шлагбаумы на подъездных дорогах должны быть закрыты, а на пеших входах установлены предупредительные плакаты.