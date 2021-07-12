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12.07.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

Задержан мошенник, продавший поддельную справку об отводе от вакцинации

Текст: Михаил Фалалеев

Поддельную медицинскую справку для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 продал полицейским в ходе контрольной закупки молодой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО по Москве.

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Объявление о продаже оперативники обнаружили в интернете. Там предлагались документы о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции без прохождения соответствующего медицинского обследования.

Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Он работал курьером одной из служб доставки, а эту посылку получил для транспортировки от неизвестного человека. Полицейские выяснили, что эти документы медицинским учреждением не выдавались.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Сесть по этой статье можно на срок до 2-х лет.

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