Экс-главу учебного центра по ГО и ЧС Чукотки осудили за взятки

Анадырский городской суд назначил штраф в четыре миллиона рублей бывшему начальнику ГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа". Женщину признали виновной в растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ), служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) и получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как стало известно, экс-руководитель центра с 2013 по 2020 года дважды выплачивала себе фиктивные командировочные, оформляя несуществующие поездки на обучения в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом женщина "заработала" больше 130 тысяч рублей.

"Она же в указанный период получала взятки от трудоустроенного работника за предоставление возможности совмещения вакантной должности, а также от индивидуального предпринимателя за содействие в осуществлении долгосрочной финансово-хозяйственной деятельности с учреждением", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

За эти услуги злоумышленнице заплатили больше 2,5 миллиона рублей.

Позже женщина добровольно возместила имущественный ущерб. Наказание суд определил ей с учетом этого факта, а также приняв во внимание то, что она воспитывает малолетнего больного ребенка. Помимо назначения штрафа, подсудимую на четыре года лиши права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно - распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Приговор еще не вступил в законную силу.