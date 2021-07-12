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12.07.2021 05:21
Рубрика: Происшествия

Экс вице-губернатора Сахалинской области арестовали по делу о растрате

Текст: Дина Непомнящая

Бывший заместитель губернатора Сахалинской области, освободивший свой пост 2 июня, стал фигурантом дела о растрате вверенного ему имущества (часть 4 статьи 160 УК РФ).

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"По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в региональном следкоме.

В правительстве области агенству пообещали, что окажут содействие в расследовании дела, отметив, что ранее курирующие ведомства уже сотрудничали с контролирующими органами во время проведения проверки в отношении учреждения, которое возглавлял экс вице-губернатор.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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