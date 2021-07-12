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12.07.2021 07:10
Рубрика: Происшествия

На Сахалине нашли автора фейка о коронавирусе

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники управления МВД РФ по Сахалинской области, изучая социальные сети, наткнулись на фейковую информацию о коронавирусе, распространенную жителем областного центра, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Как выяснили правоохранители, 35-летний мужчина зарегистрировался в сервисе для создания и просмотра коротких видео, где опубликовал в свободном доступе личную запись с недостоверными сведениями. В ней он рассказал, что якобы теперь сахалинским подросткам для посещения автозаправок и образовательных учреждений нужна справка об отсутствии коронавируса. Полицейским мужчина пояснил, что распространил ложную информацию для привлечения новых подписчиков.

Ответственность за распространение фейков предусмотрена частью 9 статьи 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений…". Мужчине грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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