Главврача краевой больницы Забайкалья приговорили к 9 годам за взятки

В Забайкалье огласили приговор бывшему главному врачу краевой клинической больницы. Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Как установил суд, обвиняемый с 2016-го по 2020 годы получал "откаты" за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинской техники в больницу. Таким образом ему удалось "заработать" 13,7 миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в 27,4 миллиона рублей.