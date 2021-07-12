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12.07.2021 14:36
Рубрика: Происшествия

МЧС предупредило об угрозе обмеления северных рек

Текст: Тимофей Борисов

Угрозы сильных природных пожаров, а также наводнений будут доминировать на прогнозной карте страны. Помимо этого к ним добавилась угроза обмеления северных рек, что чревато срывом планов обеспечения северян продуктами и топливом. Об этом не селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России сообщили ученые ВНИИИ ГОЧС.

Фото: МЧС РФ
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Из-за сильной жары, которая уже привела в многочисленным пожарам в Якутии, там же могут и обмелеть реки. В частности, на реке Лена у Якутска уровень воды понижается на 10-20 сантиметров в сутки. Идет спад на реках Индигирка и Колыма. Например, минимально допустимый уровень воды для судоходства на внешнем баре реки Индигирка составляет 200 сантиметров. По данным МЧС, до этого критического уровня остается всего 16 сантиметров. Похожая ситуация на якутских реках Яна, Вилюй и их притоках, а также на реках Магаданской области и Чукотского автономного округа. Прогнозисты гидрологи предупреждают: если такая тенденция сохранится, что завоз грузов в арктические районы будет существенно ограничен.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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