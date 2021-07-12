На Сахалине из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия в помещениях

В Сахалинской области из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной ростом числа заболевших COVID-19, запретили проведение концертов и других развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Указ об этом в понедельник подписал губернатор Валерий Лимаренко, сообщает ТАСС.

Массовые мероприятия на свежем воздухе пока не отменяются. Но, например, в Южно-Сахалинске в них смогут участвовать не более 50 человек.

Напомним, за все время с начала пандемии в Сахалинской области заболели коронавирусом свыше 25 тысяч жителей. Сейчас регион показывает самые высокие темпы вакцинации. Власти рассчитывают, что к началу осени будут привиты свыше 60 процентов населения, и тогда можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета.