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12.07.2021 11:34
Рубрика: Власть

На Сахалине из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия в помещениях

Текст: Ольга Коваль

В Сахалинской области из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной ростом числа заболевших COVID-19, запретили проведение концертов и других развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Указ об этом в понедельник подписал губернатор Валерий Лимаренко, сообщает ТАСС.

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Массовые мероприятия на свежем воздухе пока не отменяются. Но, например, в Южно-Сахалинске в них смогут участвовать не более 50 человек.

Напомним, за все время с начала пандемии в Сахалинской области заболели коронавирусом свыше 25 тысяч жителей. Сейчас регион показывает самые высокие темпы вакцинации. Власти рассчитывают, что к началу осени будут привиты свыше 60 процентов населения, и тогда можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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