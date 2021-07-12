Названы сроки для накопления миллиона рублей в разных регионах России

Для того, чтобы накопить миллион рублей, большинству россиян потребуется более 20 лет, говорится в исследовании РИА Новости.

Из-за различия в уровне доходов жители некоторых российских регионов могут достичь желаемой цели быстрее, чем другие.

Так, быстрее всего накопить миллион получится у жителей Чукотки. Это единственный регион, где собрать такую сумму можно за 7,8 года. На втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь среднестатистический работник способен достичь цели за 8,6 года. По словам экспертов, лидерство этих регионов обусловлено высокими зарплатами в добывающих отраслях.

На третьем и четвертом месте находятся Ненецкий автономный округ и Магаданская область (9,8 года). За ними следует Москва (11 лет), Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатка (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года) и Мурманская область (13,4 года).

"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", - отмечают аналитики.

Труднее всего накопить миллион рублей в Карачаево-Черкесии (24,1 года), Северной Осетии (24,3 года) и Кабардино-Балкарии (24,7 года).

Расчеты проводились по данным Росстата. Модель предполагала ежемесячное сбережение десяти процентов от медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском счету с четырехпроцентной ставкой по депозиту.