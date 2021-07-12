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12.07.2021 15:51
Рубрика: Происшествия

Трутнев оценил готовность Хабаровского края к паводку

Текст: Василий Кошкин
Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил готовность Хабаровского края к прохождению паводка.

По словам вице-премьера, в этом году паводок затронул ряд регионов Дальнего Востока. При этом построенные защитные сооружения, а также опыт прошлых лет позволили пройти его с меньшим ущербом, чем в 2013 году, хотя отметки уровня воды были изначально выше.

В Приамурье паводок отрезал от "большой земли" восемь сел

"В ряде населенных пунктов построены защитные сооружения. По этим объектам есть недочеты, затягивание сроков завершения строительства. Но эти сооружения уже существуют. Как результат - у нас нет такой ситуации, как в 2013 году", - отметил Юрий Трутнев.

Так, техническая готовность дамбы в Хабаровске составляет 78,54%. Выполнены работы по устройству тела дамбы и укладка бетонных плит на первом и втором участках, устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона; создание водопропускных сооружений. Завершено строительство понтона-батопорта.

По словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, строительство дамбы в Хабаровске завершится в 2022 году. Сооружение защищает южную часть города, где проживает около 200 тысяч человек.

Паводок продолжает наступать на российские регионы

По данным МЧС, на Амуре у Хабаровска отмечается небольшое колебание уровня воды. В целом ситуация стабилизируется. Гребень паводка смещается к Комсомольску-на-Амуре, где 17-18 июля уровень воды может достигнуть отметок до 600 сантиметров.

Отдельно вице-премьер обратил внимание на выплаты гражданам, пострадавшим от паводка.

"Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Обсудим с главами регионов ситуацию по каждому населенному пункту. Задача федеральной власти - помочь регионам, чтобы всё это не легло на местные бюджеты", - заявил Юрий Трутнев.

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