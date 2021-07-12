У Этнографического музея в Улан-Удэ нашли следы медведя

Отчетливые медвежьи следы заметили в километре от тропы здоровья у Этнографического музея в Улан-Удэ. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Глава региона порекомендовал жителям временно отказаться от прогулок в этом районе и отметил, что в ситуации разбираются полицейские и сотрудники Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.

"Видимо в локдаун была такая тишина, что даже медведи к городу вышли", - пошутил Цыденов.

Инспекторы Бурприроднадзора, обследовав место, где были обнаружены следы, пришли к выводу, что их оставил двухгодовалый медвежонок.

"Самостоятельный, уже без медведицы существует", - отметили в пресс-службе ведомства.

По мнению специалистов, особой опасности медведь-пестун не представляет. Но в ближайшие дни сотрудники Бурприроднадзора будут вести мониторинг местности совместно с охотниками.