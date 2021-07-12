В Якутии в столовой предприятия отравились золотодобытчики

Прокуратура Алданского района Якутии организовала проверку по информации о массовом отравлении работников золотодобывающего предприятия.

"Данные о количестве работников с признаками отравления уточняются. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания работников, требований иных норм закона", - сообщается в понедельник на сайте республиканской прокуратуры.

Выездная проверка проводится с участием специалистов регионального управления Роспотребнадзора. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечено в сообщении.

В социальных сетях распространяется информация о том, что в столовой предприятия более ста рабочих отравились салатом.