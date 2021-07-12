В Приморье откроют еще 30 пунктов вакцинации от COVID-19

На текущей неделе в Приморье откроются 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

На сегодняшний день количество прививочных пунктов в крае превысило 200 - действуют 130 стационарных и 67 мобильных.

- Открывая новые пункты вакцинации, мы вынуждены привлекать средний медицинский персонал из детских поликлиник и специализированных медучреждений. Кадровая система отрасли сейчас работает на пределе возможностей, - сказала заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, добавив, что сокращается и плановая помощь.

На сегодняшний день привито 29 процентов подлежащих вакцинации приморцев, это 269 тысяч человек, из них 189 тысяч получили обе дозы вакцины. Но, по мнению медиков, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

- Рост заболеваемости идет, много тяжелых случаев, в стационарах заполнены почти все койки. Главное средство защиты от инфекции - вакцинация, охват ею нужно повысить в разы, - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Кстати, по словам Анастасии Худченко, на прошлой неделе в регионе было зафиксировано рекордное за весь период эпидемии количество новых случаев COVID-19 в сутки - 251. Занятость коечного фонда составляет 90-95 процентов. К концу этой недели новые ковидные койки откроются в краевой клинической больнице № 2.