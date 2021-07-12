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12.07.2021 06:35
Рубрика: Общество

В Приморье откроют еще 30 пунктов вакцинации от COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

На текущей неделе в Приморье откроются 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

На сегодняшний день количество прививочных пунктов в крае превысило 200 - действуют 130 стационарных и 67 мобильных.

- Открывая новые пункты вакцинации, мы вынуждены привлекать средний медицинский персонал из детских поликлиник и специализированных медучреждений. Кадровая система отрасли сейчас работает на пределе возможностей, - сказала заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, добавив, что сокращается и плановая помощь.

Фото: AFP/JACK GUEZ
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На сегодняшний день привито 29 процентов подлежащих вакцинации приморцев, это 269 тысяч человек, из них 189 тысяч получили обе дозы вакцины. Но, по мнению медиков, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

- Рост заболеваемости идет, много тяжелых случаев, в стационарах заполнены почти все койки. Главное средство защиты от инфекции - вакцинация, охват ею нужно повысить в разы, - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Кстати, по словам Анастасии Худченко, на прошлой неделе в регионе было зафиксировано рекордное за весь период эпидемии количество новых случаев COVID-19 в сутки - 251. Занятость коечного фонда составляет 90-95 процентов. К концу этой недели новые ковидные койки откроются в краевой клинической больнице № 2.

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