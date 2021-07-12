Видео: В Южно-Сахалинске на дорогу упал танк

В Южно-Сахалинске военные "уронили" на проезжую часть танк, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Сахалинской области.

Боевую машину транспортировали на седельном тягаче, возможно, не проследив за качественным укреплением. Танк упал на дорогу на въезде в Южно-Сахалинск, уткнувшись дулом в асфальт и вверх гусеницами.

По предварительным данным, имеющимся в УГИБДД, никто не пострадал, находившиеся в тот момент рядом автомобили не получили повреждений.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Фотографии и видео происшествия быстро появились в социальных сетях, вызвав бурные обсуждения.