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12.07.2021 10:20
Рубрика: Происшествия

Видео: В Южно-Сахалинске на дорогу упал танк

Текст: Анна Бондаренко

В Южно-Сахалинске военные "уронили" на проезжую часть танк, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Сахалинской области.

На Кубани произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей

Боевую машину транспортировали на седельном тягаче, возможно, не проследив за качественным укреплением. Танк упал на дорогу на въезде в Южно-Сахалинск, уткнувшись дулом в асфальт и вверх гусеницами.

По предварительным данным, имеющимся в УГИБДД, никто не пострадал, находившиеся в тот момент рядом автомобили не получили повреждений.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Фотографии и видео происшествия быстро появились в социальных сетях, вызвав бурные обсуждения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск РГ-Видео

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