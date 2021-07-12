Жителей Приамурья предупредили о сильных ливнях с грозами

В Приамурье главное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде.

По информации Амурского центра гидрометеорологичской службы, на которое ссылается ведомство, 13-14 июля в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.

Первыми под удар стихии попадут северные районы области: Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский, Зейский и Селемджинский. За 12 часов там может выпасть до 50 миллиметров осадков. В среду циклон сместится в центр области, ливни будут отмечаться в Белогорском, Мазановском, Серышевском, Свободненском и Благовещенском районах.

На северных реках возможен подъем уровня воды на 0,5-3,5 метра.

Спасатели советуют местным жителям в эти дни по возможности не выходить из дома и не оставлять без присмотра детей. Водителей просят не парковать машины вблизи деревьев или рекламных конструкций.