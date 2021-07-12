Укус пчелы привел к массовому ДТП с 10 пострадавшими в Удмуртии

Причиной массового ДТП на автодороге "Можга-Елабуга" в Удмуртии стала пчела, которая укусила водителя грузовика. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

Инцидент произошел накануне днем. На трассе столкнулись грузовик Volvo, молоковоз и два легковых автомобиля: Renault Duster и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали 10 человек: водитель молоковоза, водитель и пассажир Renault, а также водитель и четыре пассажира Chevrolet, среди которых дети 2010, 2012 и 2020 годов рождения.

- По предварительным данным водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями, - говорится в сообщении удмуртской полиции.