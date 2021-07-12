В Башкирии автомобиль столкнулся с тепловозом

Ранним утром в Мелеузовском районе на железнодорожном переезде у села Зирган столкнулись автомобиль и маневренный тепловоз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В аварии пострадали три взрослых человека, их увезли в больницу в город Салават.

По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, причиной ДТП стало грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения на железнодорожном переезде. Сообщается, что водитель выехал на переезде перегона Зирган - Ратат перед приближающимся локомотивом, проигнорировав переездную сигнализацию.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля госпитализированы, среди локомотивной бригады пострадавших нет. На график движения поездов происшествие не повлияло, - уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.