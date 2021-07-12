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12.07.2021 16:42
Рубрика: Происшествия

В Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб двухмесячный ребенок

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Кигинском районе в результате аварии погиб младенец. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Под Калининградом возбудили дело о смертельном ДТП с пьяным водителем

ДТП произошло вечером 11 июля на 11-м километре автодороги Верхние Киги-Ибраево. Две семьи возвращались домой после отдыха у речки Ай у села Ибраево на Mitsubishi Lancer. В салоне помимо пятерых взрослых были два младенца: двухмесячный мальчик, которого держала на руках мать, и семимесячная девочка, находившаяся на руках у отца. За рулем находился 33-летний житель Иглинского района. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Детей увезли в больницу. Но мальчика спасти не удалось: утром 12 июля он умер.

Полицейские установили, что водитель автомобиля был пьян: медицинское освидетельствование показало 1,320 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Региональный следком возбудил по факту ДТП уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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