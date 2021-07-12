В Казани пятеро детей получили отравление в аквапарке

Пятеро детей и женщина были доставлены в больницу с признаками отравления из казанского аквапарка "Ривьера".

Как сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана, один ребенок находится в реанимации.

- В Детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы пять детей. Один в стабильно тяжелом состоянии, помещен в реанимацию. Четверо в состоянии средней степени тяжести находятся в приемном отделении. Врачи планируют перевести их в стационар, - пояснили в ведомстве.

Женщина, у которой также наблюдаются признаки отравления, доставлена в городскую больницу №7, в настоящее время она проходит обследование.

По факту инцидента в республиканском управлении СК РФ возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статья 238 УК РФ). В настоящее время, сообщили в ведомстве, на месте работает следственная группа.