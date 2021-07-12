Власти Башкирии предложили сделать 19 июля выходным днем

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ предложил работодателям сделать 19 июля выходным днем.

20 июля республика будет отмечать Курбан-байрам. И в соответствии с региональным законодательством это нерабочий день.

- Мы проанализировали ситуацию и подумали, что в условиях коронавирусной инфекции хотим дать возможность людям отдохнуть четыре дня подряд (с 17 по 20 июля), - сказал Радий Хабиров.

Глава РБ рекомендовал всем организациям республики объявить 19 июля нерабочим днем с сохранением заработной платы, но подчеркнул, что окончательное решение остается за работодателями.

По данным минздрава РБ на 12 июля, в Башкирии зафиксировано почти 43,6 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 215 новых случаев. Умерли 655 человек.