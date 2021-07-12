Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы в избирком для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области. Согласно этой информации, документы были поданы в окружную избирательную комиссию для выдвижения по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163.

Ранее Володин одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Он победил и по списку от Саратовской области, и по Саратовскому одномандатному округу. На съезде "Единой России" стало известно, что политик будет выдвигаться от указанного округа и возглавит региональную группу списка по области.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.