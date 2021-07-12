К новому прогнозу вероятных угроз помимо пожаров добавилось мелководье

Угрозы сильных природных пожаров, а также наводнений будут доминировать на прогнозной карте страны. Но кроме риска, лесам добавилась еще и угроза обмеления северных рек, что чревато срывом планов обеспечения северян продуктами и топливом. Об этом на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России сообщили ученые ВНИИ ГО ЧС.

Из-за сильной жары, которая уже привела к многочисленным пожарам в Якутии, там же могут и обмелеть реки. В частности, на реке Лена у Якутска уровень воды понижается на 10-20 сантиметров в сутки. Идет спад на реках Индигирка и Колыма. Например, минимально допустимый уровень воды для судоходства на реке Индигирка составляет 200 сантиметров. По данным МЧС, до этого критического уровня остается всего 16 сантиметров. Похожая ситуация на якутских реках Яна, Вилюй и их притоках, а также на реках Магаданской области и Чукотки. Прогнозисты-гидрологи предупреждают: если такая тенденция сохранится, то завоз грузов в арктические районы будет существенно ограничен.

Помимо этой проблемы максимальную опасность продолжают представлять пожары. Ученые МЧС сообщили и об увеличении рисков природных пожаров.

"В предстоящий период в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прогнозируется дальнейшее увеличение параметров обстановки, связанной с природными пожарами, на территории юга Красноярского края, в Иркутской и Томской областях, Забайкальском крае, Якутии, Магаданской области и Чукотском автономном округе... Повышаются риски перехода огня на населенные пункты в Челябинской, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. На текущей неделе из-за природных пожаров в Якутии прогнозируется задымление обширных территорий как в самой республике, так и в Красноярском крае, и севере Иркутской области" - такие предупреждения прозвучали на селекторе МЧС.

Кстати, этот негативный прогноз уже сбывается. За прошедшие выходные площадь лесных пожаров на Колыме выросла почти в два раза, до 170 тысяч гектаров. А наибольшее число лесных пожаров продолжает полыхать в Якутии.

До минимальных отметок судоходства на реке Индигирка осталось всего 16 сантиметров

По состоянию на вчерашний день их там было 308. Отмечается, что основные силы МЧС задействованы на защиту населенных пунктов в Горном, Оймяконском, Мирнинском и Хангаласском районах. Не помогли даже прошедшие в республике накануне кратковременные дожди.